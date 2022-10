Récréations de Claire Simon + leçon de cinéma Cinématographe (Le), 17 novembre 2022, Nantes.

2022-11-17

Horaire : 17:30 19:00

Gratuit : non 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit

Film documentaire de Claire Simon (France, 1998, 58 min • documentaire) Une voix prononce quelques phrases de Spinoza sur la nature humaine puis laisse parler les images et les sons de la cour de récréation d’une école maternelle… Les jeux des enfants quand les adultes se retirent – ou presque. La fraîcheur enfantine, la spontanéité désarmante de naturel et drôle, les enfants tels qu’ils sont dans l’apprentissage de la vie sociale, l’imagination se déploie et fait de petits bouts de bois des trésors, sauter d’un banc devient un apprentissage essentiel. Mais certains gestes, certaines phrases traduisent des rapports de force, des hiérarchies, des enjeux territoriaux, il y a des bourreaux et des victimes : où est le monde de l’enfance ? Et on ne peut qu’admirer l’art de Claire Simon de se faire oublier… Séance suivi d’une leçon de cinéma de Carole Desbarats Séance programmée avec l’association P’tit Spectateur et Cie, à l’occasion d’un cycle de rencontres sur le thème de la petite enfance et dans le cadre de leur projet “Parages – Exploration, partage et construction de ressources autour de l’enfance et la médiation culturelle”.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/