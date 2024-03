Ré’Création Perrusson, samedi 1 juin 2024.

Ré’Création Perrusson Indre-et-Loire

Le Collège Georges Besse, l’Atelier 2J et l’association Liberté d’art s’associent pour vous présenter les travaux de leurs élèves. Dessins, peintures, arts plastiques… Des œuvres d’artistes de 6 à 14 ans. Une exposition collective, créative et ré’Créative !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Rue des Glycines

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire libertedart@gmail.com

