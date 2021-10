Récréation Le Molotov, 5 novembre 2021, Marseille.

Récréation

Le Molotov, le vendredi 5 novembre à 21:00

Jazz-Rock / Hip-Hop UN DJ SET SANS PLATINES FAIT DE CORDES ET DE PEAUX [https://www.youtube.com/watch?v=2CWxCJoa3Ww](https://www.youtube.com/watch?v=2CWxCJoa3Ww) À l’image du titre « Transition 1 », le quintet électrique de Benoît Moreau offre la fraîcheur robotique du son électro en conservant la chaleur humaine d’un groupe instrumental. Après une première expérience avec la MC Tina Mweni et le clip «L.O.V.E.», le groupe s’associe aujourd’hui au flow envoûtant de Talin Maas pour une dizaine de compositions originales sublimées par des transitions enivrantes. UN VOYAGE SANS ESCALES À TRAVERS LES GENRES La formation ainsi réunie propose un set ininterrompu où la puissance du rock, le flow du hip-hop, la spontanéité du jazz et le groove de l’électro permettent un set actuel en constante évolution. À l’image de groupes comme les Beastie Boys, Rage Against The Machine, Knower ou encore Badbadnotgood, le groupe reflète son époque et donne tout son sens à l’expression « musiques actuelles et improvisées » .

♫JAZZ HIP HOP♫

