Récréation gourmande à RAUZAN Rauzan, 26 juin 2022, Rauzan.

Récréation gourmande à RAUZAN Rauzan

2022-06-26 – 2022-06-26

Rauzan Gironde

Les viticulteurs des Caves de Rauzan organisent au cœur des vignobles, une promenade pédestre de 6 km jalonnée de 7 étapes gourmandes et musicales. 120 vignerons bénévoles sont les artisans de cette inoubliable journée et vous font déguster leurs vins de façon festive et authentique, que vous soyez novice ou amateur éclairé.

Tarif adulte : 50 € Tarif enfant : 30 € (jusqu’à 14 ans inclus)

+33 5 57 84 13 22

caves rauzan

Rauzan

