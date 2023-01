Récréa’Jeux Andernos-les-Bains, 11 février 2023, Andernos-les-Bains . Récréa’Jeux Jardin Maison Louis David Rue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde Rue Pasteur Jardin Maison Louis David

2023-02-11 14:00:00 – 2023-02-12 18:00:00

Rue Pasteur Jardin Maison Louis David

Andernos-les-Bains

Gironde Deux jours pour profiter d’un Parc de loisirs éphémère au Centre-ville. Parmi les nombreuses activités et animations, un parcours aventure, des tructures gonflables, des jeux géants, un mur d’escalade, et une découverte de jeux d’antan !

Parc Louis David. +33 5 56 82 02 95

