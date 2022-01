Récréa’Jeux Andernos-les-Bains, 19 février 2022, Andernos-les-Bains.

Récréa’Jeux Rue Pasteur Jardin Maison Louis David Andernos-les-Bains

2022-02-19 14:30:00 – 2022-02-20 17:30:00 Rue Pasteur Jardin Maison Louis David

Andernos-les-Bains Gironde

Deux jours pour profiter d’un Parc de loisirs éphémère au Centre-ville. Parmi les nombreuses activités et animations, un parcours aventure, des tructures gonflables, des jeux géants, un mur d’escalade, et une découverte de jeux d’antan !

Organisés par le Service animation de le Ville, la Médiathèque, Cap 33, le Conseil citoyen des Jeunes, l’association Mémoire d’Andernos et en partenariat avec ST Climbing et Loc Sport.

Manifestation sous réserve des conditions et mesures sanitaires en vigueur à ces

dates.

Esplanade de la Jetée & Jardin Louis David. Accès libre.

Mairie Andernos

Rue Pasteur Jardin Maison Louis David Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-01-28 par