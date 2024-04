Récré musicale Médiathèque André-Malraux Lisieux, samedi 4 mai 2024.

Récré musicale Comptines, chansons et sons. Des instruments qui claquent, qui se frappent, des trucs bizarres et des bidules à bazar. Les musiciens ont des instruments plein les poches ! Avec la Cie Bleu de lune. Samedi 4 mai, 10h00, 11h00 Médiathèque André-Malraux Gratuit / Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T11:00:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Des comptines, des chansons, des sons. Mais aussi des instruments qui claquent, d’autres qui se frappent, des trucs bizarres et des bidules à bazar : venez écouter, chanter, danser, ça se passe par ici, ça se passe par là ! Les musiciens ont des instruments plein les poches et des trouvailles plein la caboche ! 2 séances, 10h et 11h.

Avec la Compagnie Bleu de Lune.

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.31.48.41.00 »}] Gratuit

recre musicale bleu de lune

Bleu de Lune