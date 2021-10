Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Récré Halloween au CALM Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Récré Halloween au CALM Lesparre-Médoc, 30 octobre 2021, Lesparre-Médoc. Récré Halloween au CALM 2021-10-30 – 2021-10-30 Place Gambetta Espace François Mitterrand

Lesparre-Médoc Gironde Venez fêter Halloween au cours d’une après-midi “horrifiante” et récréative.

Au programme :

13h30 Stand maquillage (limité à 30 enfants par heure)

14h00 Sculpture de ballons

