Récré days – Parc d’attraction Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Brieuc

Récré days – Parc d’attraction Saint-Brieuc, 23 octobre 2022, Saint-Brieuc. Récré days – Parc d’attraction

Hall 3 Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Ctes-d’Armor Rue Pierre de Coubertin Hall 3

2022-10-23 13:30:00 – 2022-10-28 19:00:00

Rue Pierre de Coubertin Hall 3

Saint-Brieuc

Ctes-d’Armor Au programme, plus de 40 activités que les enfants adorent : Basket interactif, accrobranches, parcours sportifs, dômes mous, structures à obstacles, toboggans, labyrinthe, manège, jeux foot, baby-foot, circuit karts, trampolines, simulateur de rodéo, défis sportifs (joutes, escalade, des ateliers loisirs créatifs avec CULTURA, …), un espace petite enfance, des jeux en bois pour petits et grands ainsi que des jeux d’adresse. Tout cela sur 4500 m² avec des jeux dédiés aux 2-6 ans, d’autres aux 7-12 ans et enfin certains aux ados-adultes sans oublier un coin confiserie, rafraichissement avec la possibilité de fêter son anniversaire. http://www.recredays.com/ Rue Pierre de Coubertin Hall 3 Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Ctes-d'Armor Rue Pierre de Coubertin Hall 3 Ville Saint-Brieuc lieuville Rue Pierre de Coubertin Hall 3 Saint-Brieuc Departement Ctes-d'Armor

Récré days – Parc d’attraction Saint-Brieuc 2022-10-23 was last modified: by Récré days – Parc d’attraction Saint-Brieuc Saint-Brieuc 23 octobre 2022 Ctes-d'Armor Hall 3 Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Ctes-d'Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Ctes-d'Armor