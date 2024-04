Récré Circus Les 3 Curés Milizac-Guipronvel, dimanche 21 avril 2024.

DU 21 AVRIL AU 5 MAI

Cirque à la Récré des 3 Curés. Profitez de deux semaines riches en animations !

Les petits et les grands enfants se retrouvent dans le parc d’attractions de la Récré des trois Curés. Idéalement situé à Milizac à 5 minutes de Brest le parc de loisirs familial et d’attractions le plus sympa de l’ouest vous propose de passer une journée (ou plusieurs) dans un cadre de verdure, sur une vaste étendue de 17 hectares.

Vous trouverez des activités pour tous les âges, des attractions tranquilles aux plus déjantées.

10 attractions ouvertes dès 11h et la totalité du parc de 12h à 18h !

Informations et actualités en ligne sur larecredes3cures.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne contact@larecre.fr

