Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le samedi 12 juin à 14:00

Une fois par mois, les architectes du CAUE propose un atelier en lien avec les thématiques de la médiathèque. Au programme ce mois-ci : Musique, résonances et architecture !

Prêt à découper, plier et dessiner ?

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Avec le CAUE, découvrez et pratiquez l'architecture ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 15-17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T17:00:00

