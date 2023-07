Visite libre de l’église de Saint Amans de Varès Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron, 12 juillet 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

L’église de St Amans de Varès ouvre ses portes pour une visite libre tout au long de l’été !.

fin :

Recoules-Prévinquières Saint Amans de Varès

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The church of St Amans de Varès opens its doors for a free visit throughout the summer!

La iglesia de St Amans de Varès abre sus puertas para visitas gratuitas durante todo el verano

Die Kirche von St Amans de Varès öffnet den ganzen Sommer über ihre Türen für eine freie Besichtigung!

