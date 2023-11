Après-midi de Noël par l’APE Labules à Recoules-Prévinquières Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron, 2 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d'Aveyron, Aveyron

Le mois de décembre et la magie de Noël approchent ! A cette occasion, une après-midi de Noël est organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Recoules-Prévinquières..

2023-12-02

Recoules-Prévinquières

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



December and the magic of Christmas are just around the corner! To mark the occasion, the Recoules-Prévinquières Parents’ Association is organizing a Christmas afternoon.

Diciembre y la magia de la Navidad están a la vuelta de la esquina Para celebrarlo, la Asociación de Padres de Alumnos de Recoules-Prévinquières organiza una tarde de Navidad.

Der Dezember und der Zauber von Weihnachten rücken näher! Aus diesem Anlass wird von der Elternvereinigung von Recoules-Prévinquières ein Weihnachtsnachmittag organisiert.

