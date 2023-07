Visite commentée « A la découverte de Recoules & de son patrimoine » Recoules Joursac Catégories d’Évènement: Cantal

Joursac Visite commentée « A la découverte de Recoules & de son patrimoine » Recoules Joursac, 17 septembre 2023, Joursac. Visite commentée « A la découverte de Recoules & de son patrimoine » Dimanche 17 septembre, 15h00 Recoules Le temps d’une balade, venez décourvrir le patrimoine, l’histoire et les traditions de ce petit village du Cézallier. Recoules Recoules 15170 JOURSAC Joursac 15170 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes https://www.helloasso.com/associations/association-les-amis-de-l-eglise-de-recoules/evenements/journees-europeennes-du-pratrimoine-2023 https://www.helloasso.com/associations/association-les-amis-de-l-eglise-de-recoules/evenements/journees-europeennes-du-pratrimoine-2023 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 @ADER Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Joursac Autres Lieu Recoules Adresse Recoules 15170 JOURSAC Ville Joursac Departement Cantal Lieu Ville Recoules Joursac

Recoules Joursac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joursac/