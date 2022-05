Recorte

Recorte, 8 août 2022, . Recorte

2022-08-08 – 2022-08-08 Spectacle riche en émotion où les hommes “Los recortadores”évitent la charge du toro par un saut ou un écart.

