Record du monde Abrivado Longo en relais Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès, samedi 6 avril 2024.

Record du monde Abrivado Longo en relais Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Record du Monde Abrivado Longo en relais

35,5 KILOMÈTRES !

Avec les Manades: Conti, Gillet et Clement Grand défilé pour le maintien des traditions

En collaboration avec les associations de jeunes et comités des fêtes de Saint-Etienne-du-Grès, Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Rémy-de-Provence, Paluds de Noves, Eyragues et Maillane ❤️



Détail du parcours:



13h30 Départ de Saint-Etienne du Grès

18h30 Arrivée à Maillane



1ère étape St Etienne du Grès, 2ème étape Mas Blanc les Alpilles, 3ème étape Saint Rémy de Provence, 4ème étape Paluds-de-Noves, 5ème étape Eyragues, 6ème étape Maillane .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

Centre-Ville Avenue de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Record du monde Abrivado Longo en relais Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2024-03-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles