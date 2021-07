Reconversion professionnelle – Trouver ma vocation de manière ludique En ligne, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Bordeaux.

Reconversion professionnelle – Trouver ma vocation de manière ludique

du mercredi 1 septembre au vendredi 1 octobre à En ligne

Et si j’explorais différents métiers correspondant à ma personnalité ? Entièrement gratuit, cet outil permet de manière ludique de mettre en lumière les différents aspects de ma personnalité (valeurs, intérêts, environnement de travail, mes compétences). À l’issue de cette formation, je serai en mesure de lister des métiers pouvant me correspondre mais aussi mieux me connaître afin de me valoriser lors d’entretiens d’embauche. La méthode utilisée est inspirée de L’ ADVP, c’est une méthode Québécoise d’ Activation du Développement Vocationnel et Personnel permettant de définir son projet professionnel. Accessible à tous (étudiant, salarié désirant changer de métier…)

gratuit, en ligne https://travailetsens.didacte.com/

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Confucius. Définir le projet professionnel qui me correspond

En ligne Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T00:00:00 2021-09-01T23:59:00;2021-09-02T00:00:00 2021-09-02T23:59:00;2021-09-03T00:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T00:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T23:59:00;2021-09-06T00:00:00 2021-09-06T23:59:00;2021-09-07T00:00:00 2021-09-07T23:59:00;2021-09-08T00:00:00 2021-09-08T23:59:00;2021-09-09T00:00:00 2021-09-09T23:59:00;2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00;2021-09-13T00:00:00 2021-09-13T23:59:00;2021-09-14T00:00:00 2021-09-14T23:59:00;2021-09-15T00:00:00 2021-09-15T23:59:00;2021-09-16T00:00:00 2021-09-16T23:59:00;2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00