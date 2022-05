Reconversion professionnelle : Se former aux métiers du numérique !

Reconversion professionnelle : Se former aux métiers du numérique !, 4 mai 2022 14:00, . 4 mai – 2 juin En ligne La Manu présente les formations, intensives ou en alternance, pour se reconvertir dans les métiers du numérique. Vous souhaitez changer de métier ou monter en compétences dans le numérique ? La Manu – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique – organise une réunion d’information en ligne destinée à tous ceux qui souhaitent apprendre le développement web, le webdesign, la communication digitale… et ainsi commencer une nouvelle vie professionnelle dans le numérique ! Inscription sur le site de l’école La Manu : https://lamanu.fr/reunion-information/ Les programmes pour se former aux métiers du numérique : Formation Webdesigner (Bac+2)

Executive Program Développement Web (Bac+2)

Executive Program Communication digitale et design web (Bac+3)

Concepteur Développeur d’Applications (Alternance Bac+3)

Concepteur Designer d’Applications (Alternance Bac+3)

Concepteur Designer UI (Alternance Bac+3) mercredi 4 mai – 14h00 à 15h00

mardi 10 mai – 14h00 à 15h00

jeudi 19 mai – 14h00 à 15h00

jeudi 2 juin – 14h00 à 15h00

