Bordeaux Halle Héméra Bordeaux, Gironde Reconversion et transformation : le site Marie-Brizard Halle Héméra Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Reconversion et transformation : le site Marie-Brizard Halle Héméra, 19 octobre 2021, Bordeaux. Reconversion et transformation : le site Marie-Brizard

Halle Héméra, le mardi 19 octobre à 10:30

Reconversion et transformation : le site Marie-Brizard —————————————————— Le projet Marie-Brizard s’articule autour de quatre éléments : la création de logements et d’une place le long du tramway, la construction de places de parking et le projet de la halle qui est au cœur du parti architectural de la reconversion du site. Une attention particulière a été portée à la restauration de la halle, la mise en valeur de ses matériaux et de son urbanité par le dégagement de ses abords. Elle accueille aujourd’hui des espaces de travail mutualisés. _Venez découvrir l’histoire de cette reconversion en compagnie de Sylvain Schoonbaert (Direction de l’urbanisme de Bordeaux Métropole)._ _Sous réserve : Juliette Faugère, architecte et Alexandre Moio, architecte (Belin Promotion)._

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune) Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Le projet Marie-Brizard s’articule autour de quatre éléments : la création de logements et d’une place le long du tramway, la construction de places de parking et le projet d’une halle. Halle Héméra 132 rue Fondaudège, Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T10:30:00 2021-10-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Halle Héméra Adresse 132 rue Fondaudège, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Halle Héméra Bordeaux