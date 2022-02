Reconversion : comment faire ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Reconversion : comment faire ? Cité des sciences et de l’Industrie, 8 mars 2022, Paris. Reconversion : comment faire ?

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 8 mars à 09:30

Décidé à vous reconvertir, à changer de voie ou à vous réorienter ? Cet atelier vous aide à définir ce dont vous avez besoin pour vous lancer, connaître les conditions de réussite de votre projet tout en le clarifiant, identifier les moyens et les dispositifs mobilisables (CEP, CPF, Bilan de compétences…), prioriser vos actions. Un consultant, spécialiste de la mobilité professionnelle des cadres confirmés ou débutants, vous guidera dans votre réflexion et vous conseillera dans la mise en œuvre de votre projet. 9h30 -11h [VISIO] Décidé à vous reconvertir, à changer de voie ou à vous réorienter ? Cet atelier vous aidera à vous lancer avec toutes les informations nécessaires. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Reconversion : comment faire ? Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-08 was last modified: by Reconversion : comment faire ? Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris