RECONTRER VOTRE FUTUR EMPLOYEUR ——————————- ### Vendredi 16 juillet 2021 à 14h00 **À L’école des nouveaux mondes, 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil** **PRÉREQUIS DE BASE*** • Être disponible, motivé, assidu, ponctuel et sérieux • Savoir lire, écrire et parler français • Avoir un intérêt pour les métiers du BTP **Postes à pourvoir (à ce jour):** – Agent de sécurité – Ouvrier de montage – Assistant de gestion en alternance – Chef d’équipe gros-œuvre – Ouvrier de montage charpente bois ou métallique + Caces nacelle – Aide-poseur – Aide-électricien – Foreur – Manœuvre – Opérateur de maintenance en CVC/Multi-techniques *****D’autres prérequis spécifiques à chaque opportunité vous seront communiqués ultérieurement par les employeurs Opportunités professionnelles – BTP & métiers connexes ETTI 93 Jeux Olympiques de Paris 2024 N’hésitez pas à postuler en cliquant sur le lien ci-après : [**[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaPfqAmGF92RLmeqbvqUQOUxUQkZIN1VVTTJRMlMxN1FGM0g0S0I0MzVLWS4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaPfqAmGF92RLmeqbvqUQOUxUQkZIN1VVTTJRMlMxN1FGM0g0S0I0MzVLWS4u)**](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaPfqAmGF92RLmeqbvqUQOUxUQkZIN1VVTTJRMlMxN1FGM0g0S0I0MzVLWS4u)

