Recontre artistes, 4 juin 2022, .

Recontre artistes

2022-06-04 – 2022-06-04

EUR 0 0 Venez visiter l’exposition Carrée des Arts en compagnie des artistes Claire Cassan et Marie-Ange Daudé. Assistez à une démonstration de tressage traditionnel japonais et participez à une discussion conviviale et sans chichis autour d’un café gourmand.

Sans réservation

Venez visiter l’exposition Carrée des Arts en compagnie des artistes Claire Cassan et Marie-Ange Daudé. Assistez à une démonstration de tressage traditionnel japonais et participez à une discussion conviviale et sans chichis autour d’un café gourmand.

Sans réservation

Venez visiter l’exposition Carrée des Arts en compagnie des artistes Claire Cassan et Marie-Ange Daudé. Assistez à une démonstration de tressage traditionnel japonais et participez à une discussion conviviale et sans chichis autour d’un café gourmand.

Sans réservation

©Maison Carrée

dernière mise à jour : 2022-05-21 par