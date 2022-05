RECONSTITUTIONS HISTORIQUES, LE MOYEN-ÂGE EN FÊTE, 14 août 2022, .

2022-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00

Un moment d’histoire divertissant, rythmé par 5 compagnies de passionnés pour mieux découvrir la vie médiévale, son quotidien, son artisanat sans oublier sa vie militaire le temps d’un week-end.

Autour des champs de bataille : “La Mesnie des Leus du Val de Loyre”

Découvrez la vie des mercenaires, avec des démonstrations de combats sous forme d’entraînements et de joutes à pied en combat réel, artillerie, archerie, …

Et, non loin, leur campement pour vous immerger dans leur quotidien : cuisine au feu de bois, fabrication de cotte de mailles, couture, chirurgie…

http://lamesniedesleusduvaldeloire.jimdo.com/

Sculpture sur pierre : “La Baraterie en Art”

Munis d’un ciseau en acier et d’une massette en bois, « Les Calligraveurs » vous apprennent à graver votre initiale sur un carreau de pierre.

Des jeux médiévaux tels que le jeu du pot, des bilboquets… sont proposés au public pendant l’attente éventuelle.

http://baraterie-en-art.fr/

La magie des livres qui parlent : “Keras”

Tournez les pages et les livres vous racontent des histoires d’aujourd’hui ou des siècles d’antan… Qui n’a jamais rêvé d’être un héros de roman ? Vous êtes-vous déjà fait poursuivre par un livre qui doit absolument vous raconter son histoire ? C’est une expérience unique…

https://www.compagniekeras-desirerlesetoiles.com/

Musique et jonglerie : “Les Aboyeurs”

Sur le thème du crieur public d’autrefois, ces trois artistes vous proposent un spectacle interactif et dynamique en annonçant les autres temps forts de la fête, offrant une ambiance festive par une musique puissante et rythmée, accompagnée de différents numéros de jonglerie.

RDV à 11h, 13h, 14h30, 16h et 17h15 (Durée 30 minutes)

https://www.inventorium-calliope.fr/musique/les-aboyeurs-spectaclem%C3%A9di%C3%A9val-sur-le-th%C3%A8me-du-crieur-public/

Laissez-vous conter : “Bavar le Passeur d’Histoires”

Venez donc choisir une cuillère, de laquelle découlera une histoire, installez-vous et laissez-vous surprendre par les rebondissements, les cabrioles et les mots de ce saltimbanque. Et qui sait, peut-être ferez-vous partie prenante du spectacle ?

RDV à 11h30, 13h30, 15h et 16h30 (Durée 30 minutes)

