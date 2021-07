Metz Porte des Allemands Metz, Moselle Reconstitution médiévale Porte des Allemands Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Reconstitution médiévale Porte des Allemands, 19 septembre 2021, Metz. Reconstitution médiévale

le dimanche 19 septembre à Porte des Allemands

### Aux armes citains, la ville de Metz est assiégée ! Assistez à une reconstitution historique médiévale. Nous sommes en 1444 et la défense de la Cité libre s’organise : Jean Vitton, les maîtres échevins et les bourgeois sortent couleuvrines et bombardes, afin d’arrêter Charles VII et René d’Anjou dans leur plan de conquête de la ville. Une pièce vivante, grandement inspirée de faits historiques liés à cet événement essentiel de l’Histoire messine, qui vous fera découvrir la façon dont les Messins se sortiront de ce combat en apparence désespéré.

Gratuit. Entrée libre.

Aux armes citains, la ville de Metz est assiégée ! Assistez à une reconstitution historique médiévale. Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Porte des Allemands Adresse Boulevard André Maginot, 57000 Metz Ville Metz lieuville Porte des Allemands Metz