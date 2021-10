Mons-en-Barœul Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul, Nord Reconstitution : le procès de Bobigny Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Avec Reconstitution : Le procès de Bobigny, Émilie Rousset et Maya Boquet s’emparent d’un événement historique : le procès, tenu le 8 novembre 1972, de Marie-Claire Chevalier et de sa mère pour l’avortement de la jeune fille suite à un viol. Mené par la célèbre avocate Gisèle Halimi, ce procès cristallise les réflexions et combats féministes des années 70. Au travers d’une performance interactive basée sur des documents d’archives et des témoignages contemporains, le public est invité à créer son propre parcours de (re)lecture… Réservation vivement conseillée : [https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/](https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/) Par Latitudes Contemporaines _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

