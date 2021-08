RECONSTITUTION : LE PROCES DE BOBIGNY Ferme de Bel Ebat, 16 novembre 2021, GUYANCOURT.

RECONSTITUTION : LE PROCES DE BOBIGNY

du mardi 16 novembre au mercredi 17 novembre à Ferme de Bel Ebat

En 1972 à Bobigny, l’avocate Gisèle Halimi défend une jeune fille accusée d’avoir avorté. Ce procès devient une tribune. Simone de Beauvoir, Michel Rocard ou Delphine Seyrig viennent y témoigner de l’injustice de la loi. Grâce à un dispositif d’écoute à la carte, le public est libre de déambuler et de reconstituer l’histoire de ce fait divers devenu politique. Partout dans le théâtre, approchez-vous des comédiennes et des comédiens, prenez un casque et écoutez : une juriste, une sociologue, une actrice militante, une journaliste, une directrice de planning familial,… Autant de témoins de cet évènement historique qui transmettent une diversité de points de vue sur la conquête d’un droit fondamental mais fragile. Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale. Attention, spectacle hors les murs au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale John Corporation Conception et écriture Émilie Rousset et Maya Boquet Mise en scène et dispositif Émilie Rousset Dispositif vidéo Louise Hémon Dispositif lumière Laïs Foulc Dispositif son Romain Vuillet Dramaturgie Maya Boquet Montage Vidéo Carole Borne Régie son et vidéo Romain Vuillet Régie générale et lumière Jérémie Sananes Avec Véronique Alain, Antonia Buresi, Rodolphe Congé, Suzanne Dubois, Emmanuelle Lafon, Thomas Gonzalez, Anne Lenglet, Aurélia Petit, Gianfranco Poddighe, Lamya Régragui, Anne Steffens, Nanténé Traoré, Manuel Vallade, Margot Viala, Jean-Luc Vincent en alternance avec Hélène Bressiant, Renaud Bertin, Stéphanie Farison, Nanyadji Ka-gara Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,50€

Théâtre / À partir de 15 ans Un spectacle immersif dans lequel chacun construit son parcours entre les récits, les souvenirs et les archives de ce procès historique.

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



