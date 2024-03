Reconstitution historique napoléonienne Musée Massey Tarbes, samedi 18 mai 2024.

Reconstitution historique napoléonienne L’edition 2024 de la Nuit Européenne des Musées au musée Massey sera placée sous un double parrainage historique. Samedi 18 mai, 19h00 Musée Massey Entrée libre

D’une part, celui des Bataillons de Chasseurs de Montagne des Pyrénées qui de 1808 à 1813, puis pendant les Cent jours de 1815, ont protégé nos frontières avec l’Espagne de Hendaye à Collioure.

D’autre part, celui du Baron Dominique-Jean Larrey, ce bigourdan né à Beaudéan dans les Hautes-Pyrénées en 1766, chirurgien de légende des armées de la Révolution et de l’Empire, inventeur des Ambulances volantes. L’héritage de son œuvre au service de la Patrie et de l’Humanité est toujours vivant.

De 19h00 à minuit, vous découvrirez autour de la réplique d’un attelage d’ambulance de la Garde Impériale, le bivouac sous tentes d’une dizaine de passionnés bénévoles costumés et équipés en soldats de la Grande Armée. Allez à leur rencontre ! A travers les souvenirs glorieux et malheureux de leurs campagnes, Ils vous feront revivre les grands moments de l’épopée napoléonienne de l’Italie à l’Égypte, puis de l’Espagne à la Russie, qui ont contribué à fonder notre Europe Moderne.

Musée Massey Jardin Massey, 65000 Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie, France

Situé au cœur d’un jardin « remarquable », le musée Massey a réouvert au public en 2012 après une grande phase de restructuration et de rénovation du bâtiment et des collections. Le parcours muséographique se déroule sur deux niveaux où se déploient deux des grandes collections du musée : la collection internationale des Hussards et la collection Beaux- arts. Le musée Massey est le premier musée labellisé « musée de France » au monde à consacrer une collection d’art et d’histoire sur les hussards, ce corps d’armée de cavalerie légère aux origines hongroises qui a fait la renommée de la ville de Tarbes. La nouvelle muséographie invite le visiteur à remonter de manière chronologique l’histoire des hussards dans le monde. C’est un ensemble spectaculaire de 150 mannequins qui est présenté, alternant uniformes complets, bustes, pièces d’habillement ou d’équipement d’une richesse et d’une diversité incroyable. L’approche multimédia offre de manière interactive et pédagogique des clés de lecture afin de faciliter la rencontre du public avec cette collection. par la rue Achille Jubinal ( parking à proximité)

