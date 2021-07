Saint-Pierre Les Zigotos - Saline n°20 Saint-Pierre Reconstitution historique d’un retour de pêche en Doris Les Zigotos – Saline n°20 Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Dans le cadre de la candidature de l’Archipel pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, les Zigotos organisent une reconstitution historique d’un retour de pêche en Doris ce samedi 24 juillet sur le plain, face à la Saline N°20. Badauds, promeneurs et curieux sont invités à venir profiter du spectacle à partir de 11h. Ce sera également l’occasion d’encourager la trentaine de bénévoles en costumes d’époques, de partager et d’échanger autour de ce patrimoine que l’association fait vivre au quotidien. En partenariat avec l’Etat et la Collectivité Territoriale. Saline n°20 Les Zigotos – Saline n°20 Salines, Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T12:00:00

