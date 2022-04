Reconstitution historique du siège de Belfort 1870-1871 Belfort, 22 juillet 2022, Belfort.

Reconstitution historique du siège de Belfort 1870-1871 Belfort

2022-07-22 – 2022-07-24

Belfort Territoire-de-Belfort

Le temps fort des commémorations sera la reconstitution historique au fort des Basses-Perches à Danjoutin et à la Citadelle de Belfort, durant le week-end du 22 au 24 juillet. L’association Belfort 1870-1871, en partenariat avec le festival d’histoire vivante organisé chaque année par les Musées de Belfort à la Citadelle de Belfort, proposera une animation historique inédite, dans le but de faire revivre et de faire comprendre au public le fait historique majeur à l’origine de la naissance du Département.

belfort.1870.1871@gmail.com

Belfort

