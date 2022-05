Reconstitution historique avec “Le Poilu de la Marne” Marne 14-18,Centre d’interprétation Suippes Catégories d’évènement: Marne

Suippes

Reconstitution historique avec “Le Poilu de la Marne” Marne 14-18,Centre d’interprétation, 14 mai 2022, Suippes. Reconstitution historique avec “Le Poilu de la Marne”

Marne 14-18, Centre d’interprétation, le samedi 14 mai à 18:00

**A l’occasion de la Nuit des Musées, le Centre d’Interprétation Marne 14-18 accueille l’association de reconstitution historique “Le Poilu de la Marne”.** Au programme : – Présentations historiques – Démonstration de tir au canon – Cantine roulante – Soldats en uniformes Venez rencontrer ces passionnés de la Grande Guerre qui vous feront revivre cette période marquante de notre histoire ! Renseignements au 03 26 68 24 09 ou [contact@marne14-18.fr](mailto:contact@marne14-18.fr) [www.marne14-18.fr](http://www.marne14-18.fr)

Entrée libre

L’association “Le Poilu de la Marne” vous propose une reconstitution historique avec soldats en uniformes, démonstration au canon, cantine roulante, etc. Marne 14-18,Centre d’interprétation 4 ruelle Bayard, 51600 Suippes Suippes Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Suippes Autres Lieu Marne 14-18,Centre d'interprétation Adresse 4 ruelle Bayard, 51600 Suippes Ville Suippes lieuville Marne 14-18,Centre d'interprétation Suippes Departement Marne

Marne 14-18,Centre d'interprétation Suippes Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suippes/

Reconstitution historique avec “Le Poilu de la Marne” Marne 14-18,Centre d’interprétation 2022-05-14 was last modified: by Reconstitution historique avec “Le Poilu de la Marne” Marne 14-18,Centre d’interprétation Marne 14-18,Centre d'interprétation 14 mai 2022 Centre d'interprétation Suippes Marne 14-18 Suippes

Suippes Marne