Nuit des musées Reconstitution historique avec “Le Poilu de la Marne” Marne 14-18, Centre d’interprétation Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

L’association “Le Poilu de la Marne” vous propose une reconstitution historique avec soldats en uniformes, démonstration au canon, cantine roulante, etc.

**A l’occasion de la Nuit des Musées, le Centre d’Interprétation Marne 14-18 accueille l’association de reconstitution historique “Le Poilu de la Marne”.**

Au programme :

– Présentations historiques

– Démonstration de tir au canon

– Cantine roulante

– Soldats en uniformes

Venez rencontrer ces passionnés de la Grande Guerre qui vous feront revivre cette période marquante de notre histoire !

Renseignements au 03 26 68 24 09 ou [contact@marne14-18.fr](mailto:contact@marne14-18.fr)

[www.marne14-18.fr](http://www.marne14-18.fr)

Placé sur l’ancien front de champagne, le Centre d’Interprétation Marne 14-18 est au carrefour des sites de Verdun et du Chemin des Dames. Il offre une présentation vivante, moderne et humaniste de la Première Guerre Mondiale. Une riche collection iconographique et de nombreux témoignages laissés par les soldats et les civils montrent toute l’intensité et l’horreur du conflit.

Free entry Saturday 14 May, 18:00

Placed on the old(former) forehead(front) of champagne, the Centre of Interpretation(Performance) Marne 14-18 is in the crossroads of the sites of Verdun and of the Chemin des Dames. He(It) offers a living, modern and humanist presentation(display) of the World War I. A rich iconographic collection and numerous stories left by the soldiers and the civilians show all intensity and horror of conflict.

Con motivo de la Noche de los Museos, el Centro de Interpretación Marne 14-18 acoge la asociación de recreación histórica “Le Poilu de la Marne”.

En el programa: – Presentaciones históricas – Demostración de tiro al cañón – Cantina rodante – Soldados en uniformes

¡Ven a conocer a estos apasionados de la Gran Guerra que te harán revivir este momento histórico de nuestra historia!

Información a 03 26 68 24 09 o contact@marne14-18.es www.marne14-18.fr

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

4 ruelle Bayard, 51600 Suippes 51600 Suippes Grand Est