Reconstitution / exposition, en hommage aux infirmiers américains Kenneth J. Moore et Robert E. Wright. Carentan-les-Marais, jeudi 6 juin 2024.

Reconstitution / exposition, en hommage aux infirmiers américains Kenneth J. Moore et Robert E. Wright. Carentan-les-Marais Manche

Venez découvrir l’histoire de cette petite église, un lieu riche en émotion. Des reconstitueurs US et allemands seront présents pour reconstituer l’Histoire.

Visite guidée par petits groupes de 20 personnes.

Avec la participation de l’association Field Jacket.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 14:00:00

fin : 2024-06-06 17:00:00

1 Rue de l’Église

Carentan-les-Marais 50480 Manche Normandie arcanormandie2024@gmail.com

