Reconstitution d’une structure médicale Sainte-Mère-Église, mercredi 5 juin 2024.

Le « clearing station » de la 307e compagnie médicale aéroportée.

Reconstitution d’une structure médicale de la 307e compagnie aéroportée américaine. Un poste de secours, des blocs opératoires et une unité de radiologie seront présentées et expliquées au public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 10:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

3 Chemin de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

