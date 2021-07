Reconstitution d’un campement du Paléolithique Musée de l’Aurignacien, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Aurignac.

Reconstitution d’un campement du Paléolithique

du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet à Musée de l’Aurignacien

Le Musée de l’Aurignacien accueille le week-end du 10 et du 11 juillet un campement de nomades préhistorique. Deux voyageurs du temps, des Aurignaciens, sont de passage dans le Comminges et ont décidé d’installer leur campement au musée. Venez à leur rencontre et découvrez leur mode de vie. Vivre à la Préhistoire n’est pas qu’une aventure mais un véritable savoir-faire technique et une connaissance de la nature. L’association **Sapiens Origines** s’est spécialisée dans l’expérimentation archéologique. En s’appuyant sur des données scientifiques récentes, ils expérimentent la vie au Paléolithique : l’habitat, les vêtements, la fabrication d’outils et d’armes de chasse ainsi que l’alimentation. Grâce à la médiation immersive, vous en apprendrez davantage sur la vie de nos ancêtres. Un moment inoubliable !

Entrée libre

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T18:00:00