Saint-Amans-Soult Château de Soult-Berg Saint-Amans-Soult, Tarn Reconstitution d’un bivouac napoléonien Château de Soult-Berg Saint-Amans-Soult Catégories d’évènement: Saint-Amans-Soult

Tarn

Reconstitution d’un bivouac napoléonien Château de Soult-Berg, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Amans-Soult. Reconstitution d’un bivouac napoléonien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Soult-Berg

Reconstitution historique d’un bivouac napoléonien dans le parc ISMH de Soult-Berg avec la participation de nombreux reconstituants en uniforme du 1er empire: présentation didactique d’un bivouac et reconstitution de combats. Visite guidée et commentée du chateau MH de Soult-Berg construit par le Maréchal-Général de France Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie.

Entrée du parc (reconstitution du bivouac et animations ) : 5€. Visite guidée du château : 5€, gratuit – 16 ans

Reconstitution historique d’un bivouac napoléonien dans le parc et visite guidée du château. Château de Soult-Berg Soult-Berg, 81240 Saint-Amans-Soult Saint-Amans-Soult Les Martels Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Amans-Soult, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Soult-Berg Adresse Soult-Berg, 81240 Saint-Amans-Soult Ville Saint-Amans-Soult lieuville Château de Soult-Berg Saint-Amans-Soult