L’exposition « Sous les bottes des archéologues » relate l’histoire amandinoise de la préhistoire à l’époque contemporaine et nous fait remonter le temps. Les fouilles de 2019 sur la Grand Place ont mis au jour des fragments de baguettes torsadées multicolores, preuve de la présence d’un remarquable atelier verrier de la fin du 8ème siècle. La démonstration de l’atelier Cobalt, qui mène des expérimentations en s’appuyant sur les travaux des archéologues, permettra de découvrir un savoir-faire : la fonte de verre et la fabrication de perles et baguettes réticulées en verre du haut Moyan Age dans un four en torchis. Cet atelier de médiation archéologique sera installé sous une tente, sur le parvis du musée, avec du mobilier de l’époque mérovingienne. Il sera très visuel : deux artisans en costume, verre en fusion et création de perles de verres devant le public. L’atelier Cobalt présentera également la reconstitution de plusieurs parures mérovingiennes conservées dans des musées français et parlera de l’industrie du verre soufflé hérité de la tradition romaine.

Musée de la tour abbatiale Grand'Place – 59230 Saint-Amand-les-Eaux



