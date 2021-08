Dijon Hôtel de Vogüé Côte-d'Or, Dijon Reconstitution du duel armé au XVIIème siècle Hôtel de Vogüé Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dans le jardin de l’hôtel de Vogüé, vous aurez l’occasion de découvrir les multiples facettes du duel historique, mises en lumière par l’association De Taille et d’Estoc, spécialisée dans la reconstitution du geste martial. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire en partenariat avec l’association De Taille et d’Estoc** **Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** **patrimoine.dijon.fr**

Entrée libre. Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette, 21000 Dijon

