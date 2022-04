Reconstitution de la vie quotidienne des habitants en 1870 Wœrth Wœrth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wœrth Bas-Rhin Wœrth La commune de Woerth propose une reconstitution de la vie de tous les jours des habitants à cette période, dans le parc du château. Un bivouac, organisé par les Amis du Musée, ainsi que de nombreux re-constituteurs seront présents. Petit marché du terroir et artisans. Durant une semaine, du 30 juillet au 5 août, deux guetteurs, un le matin (de 5h à 6h) et un le soir (de 21h à 22h) observeront les premières et dernières manifestations de la ville. Reconstitution de la vie de tous les jours des habitants en 1870, avec un bivouac organisé par les Amis du Musée et la présence de nombreux re-constituteurs. +33 3 88 09 30 21 La commune de Woerth propose une reconstitution de la vie de tous les jours des habitants à cette période, dans le parc du château. Un bivouac, organisé par les Amis du Musée, ainsi que de nombreux re-constituteurs seront présents. Petit marché du terroir et artisans. Durant une semaine, du 30 juillet au 5 août, deux guetteurs, un le matin (de 5h à 6h) et un le soir (de 21h à 22h) observeront les premières et dernières manifestations de la ville. Wœrth

