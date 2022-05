Reconstitution > Camp “Notley” Torigny-les-Villes, 21 mai 2022, Torigny-les-Villes.

Reconstitution > Camp “Notley” Torigny-les-Villes

2022-05-21 – 2022-05-22

Torigny-les-Villes Manche Torigny-les-Villes

L’association “35th SANTA FE”, organise le 21 et 22 mai prochain à Guilberville (Torigny-les-Villes), la seconde édition du “Camp Notley”.

Au programme :

Venez découvrir la vie d’un soldat en 1944, les véhicules d’époque et les équipements…

Le samedi soir un bal sur le thème des années 40 sera ouvert à tous et gratuit.

Buvette et restauration sur place.

campnotley@gmail.com +33 6 48 29 45 84

Torigny-les-Villes

