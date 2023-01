Reconstitution Camp Militaire interalliés Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’Évènement: Bacqueville-en-Caux

L'association History-Back-Ville 44 vous propose sa désormais traditionnelle reconstitution d'un camp militaire interalliés dans le parc du château de Bacqueville-en-Caux du 29 avril au 1er mai ! Au programme, levée des couleurs chaque matin, exposition d'engins militaires, restauration sur place, cinéma de campagne et à la nuit tombée un spectacle pyrotechnique de reconstitution d'une attaque militaire ! hbacv44@gmail.com +33 6 75 00 94 32

