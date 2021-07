Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Reconstitution] Camp militaire allié Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Reconstitution] Camp militaire allié Dieppe, 18 août 2021-18 août 2021, Dieppe. [Reconstitution] Camp militaire allié 2021-08-18 – 2021-08-22 Pelouses du front de mer Boulevard de Verdun

Exposition dynamique de collections originales en matériels, équipements, véhicules militaires WW période 1942 – 1944 canadiens, anglais, américains, français présentés par des collectionneurs regroupés en associations de devoir de mémoire ou indépendants en tenue d'époque avec le soutien de la ville de Dieppe dans le cadre de l'anniversaire de l'opération Jubilee.

Pelouses du front de mer Boulevard de Verdun
Dieppe