Reconstitution 39/45 à la Casemate Uffheim, 14 juillet 2022, Uffheim.

Reconstitution 39/45 à la Casemate Uffheim

2022-07-14 – 2022-07-17

Uffheim Haut-Rhin Uffheim

EUR L’association Mémorial Maginot de Haute-Alsace organise sa traditionnelle reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la casemate de l’Aschenbach à Uffheim qui permet au public de découvrir la vie sur le front et aux abords des champs de bataille entre 1939 et 1945.

Plus d’une centaines de “combatants” ferus d’histoire militaire participent à ces combats de la libération avec leurs armes d’époque et le matériel roulant parmi lesquel des Jeep, half-tracks, camions de transport de troupes et autres matériels restaurés.La reconstitution retrace l’occupation de l’Alsace par l’armée allemande en 1940, puis la libération par les alliés fin 1944.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de ces trois journées.

Pendant tout le week-end, le musée de la casemate et le fortin lui-même sont ouvert à la visite.

Buvette et petite restauration sur place.

Reconstitution historique des affrontements qui se sont tenus à la Casemate d’Uffheim pour découvrir la vie au front. Mise en scène par plus d’une centaines de “combattants” férus d’histoire.

+33 3 89 07 44 32

Uffheim

