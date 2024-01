RECONNEXION – FLEX FESTIVAL Peniche Marcounet Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 02h00

.Tout public. payant – : 10 EUR

Et si le temps d’une soirée nous nous déconnections ?

Nous souhaitons proposer une expérience musicale authentique sans trace de numérique. Pas de téléphone, pas de musique enregistrée, des performance live 100% acoustique. L’objectif est simple : moins de numérique pour plus d’artistique.

Une soirée rythmée autour de ce qui nous rassemble tous : la musique.

Soirée organisée par l’école ICART. https://www.icart.fr

LA SOIRÉE

Avez vous déjà Ressenti le besoin de retrouver une musique plus authentique, plus organique? De vivre et partager un moment hors du temps? C’est ce que Reconnexion vous propose! Nous souhaitons permettre aux artistes de vous faire découvrir leur univers par des techniques plus organiques et dénuées d’interférences numeriques. Nous souhaitons vous faire vivre l’experience de ce qui faisait l’essence meme des clubs les rencontres, les découvertes et la fete, en étendant cette demarche organique jusqu’au public.

Reconnexion c’est donc, vivre une expérience unique, humaine et vivifiante.

LA LINE UP

VINCENT SEEREAL

ATTEMPT

LOULOU BALTRINK

DJ SET BY JOREN

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/reconnexion-flex-festival/ https://www.facebook.com/events/1222002875424258/ https://link.dice.fm/T8acbc5007b9?dice_id=T8acbc5007b9

