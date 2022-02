(Re)connexion à ton prana Holom, 5 mars 2022, Bordeaux.

(Re)connexion à ton prana

Holom, le samedi 5 mars à 14:15

**Prana-quoi?** Le pranayama fait partie des huits branches du yoga – qui n’est pas qu’une pratique physique ! – c’est la quatrième après les asanas (ou pratique physique), les niyamas (règles de vie collective) et les yamas (règle de vie individuelle)… mais j’aurai d’autres occasions de vous les présenter un peu plus en profondeur. **Le pranayama est « la discipline du souffle »** à travers la connaissance et le contrôle du prana, énergie vitale universelle, ou devrais-je dire l’oxygène. Respirer est quelque chose de naturel et automatique (une charge mentale en moins!) cependant, vu qu’on y fait très peu attention, qu’on oublie les sensations que ça provoque dans notre corps, on a tendance à n’utiliser qu’une petite partie de notre capacité respiratoire. Pour faire simple, on respire mal – voire, pendant quelques secondes, pas du tout, comme lors d’un effort physique. Durant cet atelier, vous allez **vous reconnecter au prana et peut-être vous rendre compte de votre réelle capacité pulmonaire**. Chaque exercie de respirations que l’on fera, ont des effets bénéfiques sur notre corps et notre mental ainsi que sur notre énergie. Nous pratiquerons des respirations dynamique, plus yang et d’autres profonde, douce, plus yin. **Déroulement** L’atelier durera 2 h: **- Durant la première heure nous pratiquerons ensemble quatre pranayama** différents (deux yin et deux yang), chaque exercice se faisant en 3 cycles de 5 à 10 respirations. Je vous inviterai à vous connecter à votre corps, et si vous le souhaitez, à nous partager vos ressentis, sensations, qui peuvent être différents en fonction de chacun.e. Je vous en communiquerai les bienfaits, ainsi que les moments où vous pourrez les utiliser au quotidien. **- Durant la deuxième heure, nous partagerons un cours de yoga Vinyasa**. Le vinyasa est une pratique dynamique alliant le pranayama et le mouvement, en accord parfait avec les exercices que nous aurons pratiqués précédemment. Vous serez invités à garder cette connexion avec votre souffle, à observer ce que le mouvement ajoute, et peut-être à mettre en conscience les moments ou vous oubliez de respirer. Il se peut que dans certaines postures, je vous propose une nouvelle respiration que j’utilise souvent lors de ma pratique. On débutera par un échauffement, histoire de remettre du mouvement dans le corps après avoir passé la première heure en statique, puis nous explorerons différents asanas et enfin une relaxation qui, elle, se fera en musique. Tout est déjà sur place, la seule chose dont vous avez besoin c’est de Vous! Si vous avez envie d’être dans un cocon lors de la relaxation, vous pouvez approter un plaid ou une couverture. **Autres infos** * L’atelier coûte 50€ par personnes * Il n’y a que 4 places * Réservation sur inscription via [[haze.marine.pro@gmail.com](mailto:haze.marine.pro@gmail.com)](mailto:haze.marine.pro@gmail.com) Si vous avez des questions n’hésitez pas à menvoyer un MP ou à me contacter par mail. **Qui suis-je?** Professeure de yoga aux multiples casquettes, je suis passionnée par cette discipline, cet art de vivre et par la vie. Je suis une professeure créative, à lécoute de mes élèves et j’ai à coeur de les aider sur leur chemin du bien-être, ainsi que vers leur rencontre et leur expansion. Chaque pratique que j’enseigne ( yoge de la femme, yin yoga et vinyasa yoga ) est crée avec le coeur et, au plus, en connexion avec mon être, le monde et l’Univers. Je vous apporte mon aide en vous partageant mes connaissances, mes expériences ainsi que des outils qui pourront, peut-être, vous aider si ça vibre pour vous. Je suis convaincue que nous avons tou.s.tes un potentiel immense qui ne demande qu’à être libéré. La voie de notre plein pouvoir et de notre lumière est un chemin de toute une vie, mais je porte à croire que je peux vous donner les clés nécessaires pour avancer un peu plus vite sur votre chemin, ne serait-ce que de quelques pas. Mes cours sont accessibles à tou.s.tes, vous êtes inviter à vous connecter à votre coeur, mettre de côté le jugement, la competion et la perfection, afin d’être plienement dans votre pratique avec votre niveau. Je vous souhaite une magnifique journée. Marine [https://www.hazemarine.com](https://www.hazemarine.com)

Entrée sur inscription au prix de 50 euros par personnes

Atelier sur le pranayama qui combine des exercices de respiration et une pratique de yoga Vinyasa.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:15:00 2022-03-05T16:20:00