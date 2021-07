Reconnexion à soi et à la nature TERSOINA, 6 août 2021-6 août 2021, Chatain.

Reconnexion à soi et à la nature

du vendredi 6 août au dimanche 8 août à TERSOINA

[http://www.pahanaway.com](http://www.pahanaway.com)s propose le temps d’un weekend, de découvrir et de paratger un moment afin de vous reconnecter à vous et à la nature en associant les connaissances de Pahana (Chamane : www.pahanaway.com) et celles d’Anita (connaisseuse des plantes sauvages comestibles et médicinales locales, praticienne en métakinébiologie). Lors de ce weekend, vous allez vivre différentes cérémonies chamaniques, dont la cérémonie cacao, découvrir des points d’accupunctures et vivre, le temps d’un weekend, dans une jolie nature tout en la découvrant. Vous pourrez ainsi vous mettre à l’écoute des connexions qui vous habitent pour les redynamiser tout en douceur. Le weekend (du vendredi 6/08 18h au dimanche 8/08 18h) est à 230€ tout compris (hébergement en tente, restauration, produits de toilette naturel, encadrement…). Il reste quelques places, les inscriptions se terminent le 15/07/2021. Pour vous inscrire et connaître le descriptif du weekend, vous pouvez m’envoyer un mail à [tersoina@laposte.net](mailto:tersoina@laposte.net) Le meilleur pour vous A bientôt Anita

sur inscription, place limitées à 15 personnes

Le temps d’un weekend, venez découvrir et partager un moment de reconnexion à soi et à la nature avec l’association du chamanisme, de la découverte des plantes sauvages et de la métakinébiologie.

TERSOINA Tézier 86250 CHATAIN Chatain Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T17:59:00