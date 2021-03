Aosta 2a Strada dei Cappuccini 11100 Aosta Aosta Reconnaître ou considérer ? Le regard du Canada sur sa francophonie 2a Strada dei Cappuccini 11100 Aosta Aosta Catégorie d’évènement: Aosta

Conférence de Christophe Traisnel, directeur adjoint de l’École des Hautes Études publiques, titulaire de la Chaire Senghor en francophonies comparées de l’Université de Moncton, Canada, et vice-président du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie.

Activité organisée par l'Université de la Vallée d'Aoste et la Chaire Senghor de la Francophonie.

2021-03-17T17:00:00 2021-03-17T19:00:00

