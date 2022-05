Reconnaître les plantes sauvages comestibles

2022-05-22 – 2022-05-22 Accompagnés de Gisèle, conservatrice bénévole des Prairies des Chènevières, venez découvrir le monde des plantes comestibles et apprendre à reconnaître celles qui sont comestibles. Quelques astuces de préparation et recettes vous seront dévoilées lors de cette balade qui se terminera autour d 'une dégustation de tarte aux orties !

