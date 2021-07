Metz Hôtel de Ville Metz, Moselle (Re)connaître et faire connaître la contribution des artistes femmes à la culture : quelles voies pour le matrimoine? Hôtel de Ville Metz Catégories d’évènement: Metz

### Cette conférence propose d’introduire les enjeux du Matrimoine, c’est-à-dire l’héritage artistique légué par les artistes femmes. Dans le cadre de La Semaine de l’art contemporain en lien avec les Journées européennes du patrimoine 2021, le réseau Lora, le Frac Lorraine et la Ville de Metz organisent une conférence autour du Matrimoine, c’est-à-dire l’héritage artistique légué par les artistes femmes. Cette rencontre permettra d’accueillir une association spécialiste du sujet et d’engager une discussion avec plusieurs représentant.es du secteur culturel messin, venant du domaine des arts visuels, de la musique et de l’architecture.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

