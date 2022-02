Reconnaître et dessiner la flore sauvage Le Mêle-sur-Sarthe Le Mêle-sur-Sarthe Catégories d’évènement: LE MELE SUR SARTHE

Orne

Reconnaître et dessiner la flore sauvage Le Mêle-sur-Sarthe, 18 juin 2022, Le Mêle-sur-Sarthe.

2022-06-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-18

Le Mêle-sur-Sarthe Orne Le Mêle-sur-Sarthe Suite à une balade de découverte de la flore sauvage commune au Mêle sur Sarthe, il sera question de sortir feutres et crayons pour réaliser la description d’une plante observée (texte et croquis) sur un support en ardoise. Avis aux artistes en herbe. Suite à une balade de découverte de la flore sauvage commune au Mêle sur Sarthe, il sera question de sortir feutres et crayons pour réaliser la description d’une plante observée (texte et croquis) sur un support en ardoise. Avis aux artistes en… espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/ Suite à une balade de découverte de la flore sauvage commune au Mêle sur Sarthe, il sera question de sortir feutres et crayons pour réaliser la description d’une plante observée (texte et croquis) sur un support en ardoise. Avis aux artistes en herbe. Le Mêle-sur-Sarthe

