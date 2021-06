Reconnaissance d’un parcours de saut d’obstacles avec un champion Saint-Arnoult, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Arnoult.

Reconnaissance d’un parcours de saut d’obstacles avec un champion 2021-06-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-13 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult Calvados Saint-Arnoult

Partez en reconnaissance avec Patrice Delaveau, triple vice-champion du monde de saut d’obstacles ! Pour le dernier jour du très prisé Jump’In – véritable tremplin international pour les cavaliers et futurs cracks du saut d’obstacles -, la piste outdoor du Pôle International du Cheval Longines – Deauville s’ouvre au grand public pour une reconnaissance du parcours du Grand Prix Ville de Deauville. Dans la peau d’un cavalier avant cette épreuve, les spectateurs apprennent à mesurer le nombre de foulées, calculer la distance, estimer la hauteur, la nature et la répartition des obstacles, appréhender les soubassements et mémoriser le tracé. Partie intégrante et cruciale du temps de compétition, la reconnaissance conditionne le déroulé du parcours et contribue à éviter les fautes et à maximiser sa gestion du temps.

Durée : 30 minutes.

Accès libre dans le respect des règles sanitaires. Port du masque obligatoire et distanciation physique.

L’horaire est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’engagés pour le Grand Prix.

+33 2 31 14 04 04 https://www.pole-international-cheval.com/

